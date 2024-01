Novak Djokovic exige beau­coup de lui‐même mais aussi de son clan. Après un début de tournoi poussif, le numéro 1 mondial affiche une concen­tra­tion maxi­male face à Tomas Martin Etcheverry ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie. Et son équipe aussi, comme l’a remarqué Justine Henin, aux commen­taires du match sur Eurosport.

« On se pose la ques­tion mais au final, la conclu­sion, c’est quand même que tout va plutôt bien pour Novak Djokovic. Ce qui l’in­té­resse, c’est comment lui se sent. Il est perfec­tion­niste et veut se donner sans cesse les moyens. On imagine qu’il a beau­coup travaillé ces derniers jours. C’est quand même très inté­res­sant d’écouter son clan échanger, assez ouver­te­ment fina­le­ment car ils savent qu’il y a des micros. A certains moments, ils essaient d’être un peu plus discrets mais on a beau se dire, parce que de l’ex­té­rieur tout semble toujours facile, et on peut imaginer que ce n’est pas le cas, on les entend vrai­ment. Ils sont telle­ment impli­quées et concernés. Ils parlent du travail, de ce qu’il devrait faire mieux et même de ce que les joueurs en face de lui devraient faire. C’est incroyable d’avoir ce type d’échange systé­ma­tique à ce niveau. C’est pour ça qu’il est à ce niveau. »