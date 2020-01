En disposant d’Ashleigh Barty (7-6(6), 7-5), Sofia Kenin est devenue la plus jeune joueuse à battre la numéro 1 mondiale dans un tournoi du Grand Chelem depuis Garbine Muguruza à Roland-Garros 2014. A l’Open d’Australie, il fallait remonter à 2008 quand Maria Sharapova avait dompté Justine Henin. Elle est aussi la plus jeune Américaine depuis Wimbledon 2002 lorsque Serena avait battu sa soeur, Venus.

Sofia Kenin is the youngest to beat a World No.1 at a Slam since Muguruza d. Serena at the 2014 French Open.

She is the youngest to do so at #AusOpen since Sharapova d. Henin in 2008.

She is the youngest 🇺🇸 to do so since 2002 Wimbledon, when Serena d. Venus in the final. pic.twitter.com/6jgbuMG8f0

