Toujours bloqué à l’aé­ro­port de Melbourne à cause d’un problème de visa depuis 14h, heure fran­çaise, Novak Djokovic aurait reçu une exemp­tion médi­cale « grâce » à une infec­tion au Covid‐19 lors des six derniers mois. Cette dernière condi­tion faisant partie des quatre critères requis pour être éligible à une dispense de double vaccination.

En effet, et d’après les infor­ma­tions prove­nant de trois sources du quoti­dien local The Age, il est très probable que l’exemp­tion médi­cale ait été accordée pour cette raison.

De plus, et d’après deux autres sources, les panels médi­caux qui ont examiné la demande de Djokovic – l’un créé par Tennis Australia et l’autre par le dépar­te­ment de la santé du Victoria – étaient unanimes dans leurs conclusions.

Une infor­ma­tion qui mettra sans doute fin aux dange­reuses spécu­la­tions à propos d’une exemp­tion factice ou d’un éven­tuel trai­te­ment de faveur.

Désormais, le numéro 1 mondial va devoir batailler avec les auto­rités locales pour obtenir un visa valide et qui lui permet­trait de rendre cette exemp­tion médi­cale valide. Et au vue des diffé­rentes réac­tions poli­tiques, c’est loin d’être gagné.