Interrogé par non confrères d’Eurosport Espagne, Mats a évoqué le cas de Carlos Alcaraz. Une fois de plus, il a confirmé qu’il était le premier fan de l’Espagnol.

« Le record de préco­cité qu’Alcaraz a entre les mains est vrai­ment unique. Cela ferait de lui le joueur de 21 ans le plus titré de l’his­toire du tennis . Gagner sur gazon, terre battue et dur à cet âge est extra­or­di­naire. Carlos est l’un des joueurs les plus complets que j’ai jamais vu à cet âge ; il est déjà plus complet que Federer à 21 ans. Est‐ce que je pense que remporter le « Calendar Grand Slam » (gagner les quatre tour­nois majeurs la même année) est crucial pour lui ? Je répon­drais que c’est positif d’avoir cet objectif faim mais je rajou­tera que si vous gagnez tout trop tôt, vous courez le risque de perdre cette motivation »