Casper Ruud a eu très chaud face à l’Espagnol Munar, il s’im­pose en 5 manches : 6–3, 1–6, 7–5, 2–6, 6–1. Le Norvégien a soufflé le chaud et le froid durant ce duel. Il faut cepen­dant louer les progrès de son adver­saire qui avait fait une bonne prépa­ra­tion à Hong Kong.

Interrogé sur le court sur sa perfor­mance, Casper a été comme à son habi­tude tout à fait précis jusqu’à ce que l’on parle de sa demande en mariage faite à sa fiancée Maria. A ce moment là, l’émo­tion était palpable.

« Ce que j’es­saie de dire, c’est que je n’ou­blierai jamais mon match contre Rafa en finale d’un Grand Chelem, mais je n’ou­blierai certai­ne­ment jamais non plus mon genou à terre face à Maria. C’était un moment magni­fique. Je pense que c’était un moment encore plus grand »