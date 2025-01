Vainqueur en 4 manches du coriace finlan­dais 3–6, 7–6 (4), 6–4, 6–4, le Français a réussi son entrée dans le tournoi même s’il a expliqué que son niveau de jeu dans cette partie n’avait pas été au top surtout en début de match.

Fils after beating Virtanen at Australian Open



“What changed for you in the 2nd set ? The unforced error count was very high for you…”



Arthur : “I don’t know man. I was playing like sh*t. Sorry” 😂



pic.twitter.com/svklphGHtL