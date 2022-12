Un peu moins d’un an après la rocam­bo­lesque expul­sion de Novak Djokovic du terri­toire austra­lien pour « risque de trouble à l’ordre public » car non‐vacciné contre le Covid, Paul McNamee, ancien numéro un mondial en double et faisant partie des rares person­na­lités austra­liennes à défendre le Serbe à l’époque, s’est exprimé ce mardi dans les colonnes du quoti­dien The Age à propos de l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie qui débu­tera le 16 janvier prochain.

« J’espère que Djokovic parviendra à remporter un 10e Open d’Australie. Pour moi, c’est une personne qui a des prin­cipes. Tout le monde n’est pas d’ac­cord avec sa posi­tion, mais il tient sa parole et a manqué deux grands chelems cette année. C’est beau­coup de choses à rater quand vous êtes à un cheveu de remporter le plus grand nombre de Grands Chelems, alors je le respecte et j’es­père qu’il sera bien reçu. Il a payé son dû. Les gens oublient qu’il a mis en place les cliniques de vacci­na­tion COVID en Serbie, et que son propre fils est vacciné. C’est juste ce qu’il croit pour lui – mais ce n’est évidem­ment pas ce que le grand public croit, et c’est normal. Je suis vacciné et c’est un choix personnel. J’ai été très déçu de la façon dont ça s’est passé… c’est comme ça, n’est‐ce pas ? Mais c’est du passé maintenant. »