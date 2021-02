Jusqu’où ira Daniil Medvedev ? Le Russe est tout sim­ple­ment injouable depuis novembre der­nier, avec des titres à Paris Bercy, au Masters de Londres et en ATP Cup, tout en ayant enchaî­né 20 vic­toires de suite, dont 12 contre des membres du top 10 ! C’est bien simple, tous y sont pas­sés à l’ex­cep­tion bien sûr de Roger Federer, absent du cir­cuit depuis plus d’un an, et l’Open d’Australie 2020. Une absence qu’a regret­té le numé­ro 4 mon­dial en confé­rence de presse après sa qua­li­fi­ca­tion pour la finale du Grand Chelem australien.

« Oui, c’est for­mi­dable (d’a­voir bat­tu chaque membre du top 10 à l’ex­cep­tion de Federer, ndlr). Mais c’est juste dom­mage que Roger ne joue pas. J’adorerais l’a­voir joué. Je ne dis rien. Juste que j’a­do­re­rais pou­voir l’af­fron­ter. Je veux dire, jouer contre Roger est tou­jours un pri­vi­lège. Contre Novak, Rafa, Roger. Mais c’est super d’en­tendre ça. Je veux dire, je suis content de moi, parce que je me sou­viens d’un moment où je jouais déjà assez bien, je me débat­tais avec les gars du top 10 alors que j’é­tais peut‐être dans le top 20 ou le top 30. C’est génial d’en­tendre ça et je suis vrai­ment content d’a­voir réa­li­sé cette per­for­mance. »

Que Daniil se ras­sure, le « Maestro » sera bel et bien de retour à la com­pé­ti­tion sur tour­noi de Doha le 8 mars prochain.