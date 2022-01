Si l’on regarde le parcours de Matteo Berrettini, la clé de ses matches est souvent voir prin­ci­pa­le­ment son service et donc la capa­cité de son adver­saire de retourner sa première balle.

A ce jeu là, c’est pour l’ins­tant Carlos Alcaraz qui est parvenu à être le plus effi­cace puis­qu’il n’a concédé que 10 aces contre par exemple 28 pour Carreno Busta.

Il faudra donc que Gaël soit capable d’être perfor­mant dans ce secteur s’il veut exister. Il devra aussi cher­cher le revers de l’Italien qui reste un vrai « point » faible à ce niveau.

L’autre point impor­tant pour Gaël est d’ou­blier l’enjeu ce qu’il n’a pas su faire par le passé. On se souvient de son non match face à Djokovic en 2016 à l’US Open ou alors de son super tie‐break face à Matteo à l’US Open en 2019 où il s’était « sabordé ».

Bref, on va assister à un gros match où les rallyes ne devraient pas être forcé­ment au rendez‐vous puisque Matteo aime les séquences rapides notam­ment quand il décide d’uti­liser son coup droit. C’est un point positif pour Gaêl qui semble quand même touché physi­que­ment même si comme il le dit : « Même si mon body language n’est pas le bon, cela veut pas dire que je n’ai plus d’énergie, c’est ma façon de me sentir bien, de récupérer »