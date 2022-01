Novak Djokovic sera enfin fixé sur son sort dimanche. La déci­sion finale sera rendue dans quelques heures et il saura alors s’il peut disputer l’Open d’Australie.

Une excel­lente nouvelle pour Garbine Muguruza qui n’en peut clai­re­ment plus de cette affaire. Elle a clai­re­ment fait savoir son agace­ment en confé­rence de presse lors­qu’elle a été inter­rogée sur ce sujet.

« Je ne pense pas que ce soit si diffi­cile, il faut se faire vacciner et c’est tout. Il est temps de tourner la page car ça devient très long. Il est temps de parler du Grand Chelem et qu’on va pouvoir jouer avec le public », a lâché l’Espagnole qui voit peut‐être les choses beau­coup plus simple­ment qu’elles ne le sont en réalité.