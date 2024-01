Tombeur de Grigor Dimitrov à la surprise géné­rale, Nuno Borges (69e joueur mondial), a réalisé une sacrée perfor­mance ce samedi au 3e tour de l’Open d’Australie.

Premier joueur portu­gais à atteindre les huitièmes de finale à Melbourne, le Portugais est revenu en confé­rence de presse d’après match sur cet exploit sans précédent.

« Honnêtement, je suis encore en train de réaliser. Je n’ar­rive toujours pas à y croire. Je n’étais pas prêt à gagner ce match quand il a commencé. Je l’ai pris un set à la fois. Je suis resté dans le moment présent. Le premier set a été diffi­cile, et je pense que c’était impor­tant au début du deuxième set de sauver ces balles de break, surtout de la manière dont je l’ai fait, en m’ac­cro­chant, et en réus­sis­sant à faire le break sur ma première vraie tenta­tive. Je ne pense pas avoir eu de balle de break avant cela. C’est là que le match a basculé, au troi­sième set. Il a eu un troi­sième set faible, comme s’il n’était pas prêt à ce que je l’at­taque de cette façon. Je pense que je ne l’étais pas non plus. J’ai continué à jouer, j’ai continué à jouer, j’ai poussé. J’ai réussi à saisir toutes les oppor­tu­nités qui se présen­taient à moi, et je me retrouve ici aujourd’hui avec une victoire. »