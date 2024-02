La légende Rod Laver avait évidem­ment un œil bien attentif sur l’édi­tion 2024 de l’Open d’Australie, tournoi dont le court prin­cipal porte son nom.

Comme beau­coup, il voyait Novak Djokovic s’im­poser sans problème à Melbourne, et aller conquérir un onzième titre. Il a donc sûre­ment été surpris lorsque le Serbe a été éliminé par le futur vain­queur Jannik Sinner en demi‐finale.

Parlant au média Tennisworldusa, l’Australien a déclaré à la suite du tournoi que cette défaite ne devrait être rien de plus qu’un nouvel ensei­gne­ment pour Djokovic, et que celui‐ci reviendra encore meilleur.

« Novak est un cham­pion incroyable. Il alimente constam­ment sa force mentale et sa moti­va­tion. C’est préci­sé­ment pour cette raison et pour tous les succès qu’il a remportés au cours de sa carrière que l’on s’at­tend à ce qu’il puisse toujours gagner chaque match. À mon avis, Novak Djokovic aura appris quelque chose de cette défaite. Il se remettra et reviendra plus fort et plus motivé. »