Invité à s’ex­primer sur ce début d’Open d’Australie et plus spécia­le­ment sur le tenant du titre, Novak Djokovic, dix fois vain­queur du tournoi, la légende austra­lienne, Rod Laver, ne voit pas ce qui pour­rait empê­cher le Serbe de soulever une 11e fois le trophée le 28 janvier prochain.

« Il a toutes les cartes en main. Il sait exac­te­ment quand il peut les jouer et quand il ne peut pas les jouer. J’ai l’im­pres­sion qu’il se prépare déjà pour la finale. Il va perdre un set par‐ci par‐là et je me dis : ‘Est‐ce qu’il nous fait marcher ?’. Parce qu’il pour­rait gagner trois fois 6–2 à chaque fois. C’est un grand athlète, mais son esprit est foca­lisé sur le tennis et il voit tout se dérouler devant lui, ce qu’il doit faire. C’est ainsi qu’il est devenu un si grand cham­pion. Il sert bien, ses coups sont imbat­tables et je pense qu’à moins que quel­qu’un ne joue mira­cu­leu­se­ment son meilleur tennis pour le faire tomber, le tournoi peut déjà commencer à inscrire ses initiales sur le trophée. »