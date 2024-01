Impressionnante en 2023 pour son retour après la nais­sance de sa fille (en octobre 2022), Elina Svitolina a égale­ment très bien commencé sa saison 2024. Finaliste battue par Coco Gauff à Auckland, l’Ukrainienne n’a pas concédé le moindre set durant sa première semaine à Melbourne où elle a battu Golubic ce samedi (6−2, 6–3). Et pour­tant, elle sait qu’elle est désor­mais attendue.

« Quand je suis revenue, à Roland Garros et à Wimbledon, il y avait beau­coup de choses qui se passaient. Chaque match était un grand combat. Je n’étais proba­ble­ment pas la favo­rite dans ces matches, parce qu’en reve­nant, personne ne sait à quoi s’at­tendre. Mais aujourd’hui, je pense que plus de gens s’at­tendent à ce que je sois la même Elina qu’a­vant, qui se qualifie en deuxième semaine. Je suis vrai­ment concen­trée sur chaque match. Je me concentre sur mon jeu. Je suis contente de la façon dont j’ai frappé la balle. Et de mes dépla­ce­ments. C’est une autre oppor­tu­nité d’aller loin dans un Grand Chelem. J’ai des pers­pec­tives un peu diffé­rentes main­te­nant. En ce qui me concerne, je saisis toutes les oppor­tu­nités qui se présentent à moi pour donner le meilleur de moi‐même. »

En huitièmes de finale de l’Open d’Australie, l’épouse de Gaël Monfils a un coup à jouer car elle affron­tera la tombeuse surprise de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek : la jeune tchèque Linda Noskova (50e).