Aneke Rune, la mère d’Holger Rune, est très proche de son fils et de sa carrière de tennisman professionnel.

Elle est même souvent une des premières impli­quées en ce qui concerne les déci­sions de son fils, comme par exemple celle de se séparer de Severin Luthi, qui avait rejoint le team du Danois il y a seule­ment quelques semaines.

Récemment, dans un entre­tien avec l’ATP, la maman du vain­queurs de Rolex Paris Masters 2022 a expliqué que son fils travaillait toujours très dur, et que c’était l’édu­ca­tion qu’elle lui avait instruite.

« Il ne trouve pas d’ex­cuses et je pense que c’est aussi la façon dont il a été élevé. Il comprend et accepte que parfois les choses ne se passent pas comme il le souhaite, mais il ne faut pas cher­cher d’ex­cuses. Continuez à travailler, conti­nuez à trouver des solu­tions, conti­nuez à faire ce qu’il faut. On le voit faire des efforts dans tout ce qu’il fait sur le terrain, ce qui rend les matches très exci­tant à regarder. Même en tant que parent, c’est impressionnant. »