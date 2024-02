Stefanos Tsitsipas est actuel­le­ment avec l’équipe de Grèce pour disputer le match des barrages qui oppose son pays à la Roumanie.

Redescendu à la dixième place du clas­se­ment ATP après sa défaite dès les huitièmes de finale à Melbourne, le Grec a parlé au micro de la chaîne locale Open Beyond, en évoquant notam­ment sa volonté d’aider les jeunes joueurs de tennis de son pays à atteindre le plus haut niveau.

« Il y a quelque chose que j’ai en tête et que je prépare depuis quelques mois. Cette mise à niveau concerne les joueurs juniors de mon pays (la Grèce), les jeunes qui tentent de se propulser au niveau profes­sionnel. À ma manière, je veux les soutenir et les aider autant que possible pour qu’ils puissent se hisser plus haut et réaliser leurs rêves. »

Attendons de voir si l’an­cien fina­liste de Roland Garros compte nous donner plus d’in­for­ma­tions dans les semaines à venir…