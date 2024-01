Andrey Rublev reste une cham­pion à part. Durant ce premier tour de l’Open d’Australie face à Thiago Seyboth Wild, le Russe est passé par beau­coup de phases compli­quées d’au­tant qu’il menait deux manches à zéro avant de voir son adver­saire revenir sur lui comme une fusée.

Dans le tie‐break du cinquième set, il était même très mal parti, 0–3, puis 4–6 avant de se libérer (10−6).

Durant ce duel compliqué, le Russe a forcé­ment pensé à ce qui était arrivé à son ami Daniil Medvedev la saison dernière à Roland‐Garros, battu par ce même joueur brésilien.

« J’avais souvent en tête le match de Daniil contre Seyboth Wild à Roland Garros. Au cinquième set, alors que j’avais déjà eu beau­coup d’op­por­tu­nités, je me disais que nous allions certai­ne­ment assister à la même chose ici. Puis, quand j’ai été mené 4–1 dans le super tie‐break, j’ai aban­donné menta­le­ment et c’est peut‐être ce qui m’a aidé. J’ai frappé quelques bons coups et retours. Ce qui le rend si diffi­cile à jouer, c’est qu’il sert si fort. Il peut frapper un coup gagnant de n’im­porte quelle posi­tion. Je n’ou­blierai jamais ce match. Thiago est un joueur très dange­reux et très talen­tueux. Quand il est de bonne humeur et qu’il frappe bien la balle, il est diffi­cile de le battre. »