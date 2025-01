En confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie vendredi, Ben Shelton a expliqué ce qui faisait, selon lui, la diffé­rence entre les meilleurs joueurs et les autres sur une quin­zaine de Grand Chelem.

« Depuis que je suis sur le circuit, les gars qui ont dominé les tour­nois du Grand Chelem, Sinner Alcaraz, Djokovic, gagnent encore en trois sets, en quatre sets même dans leurs mauvais jours. Ils s’en sortent. Je suis de plus en plus proche de pouvoir le faire. Ne pas avoir vécu que des bonnes jour­nées ou une bonne semaine de service et faire un grand tournoi est un énorme point positif pour moi. Cela me donne beau­coup de confiance. Je suis déçu parce que je voulais voir comment ce match se terminerait. »