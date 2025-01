Lors du dernier épisode de son podcast, « Served with Andy Roddick », dont les propos sont rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial s’est exprimé sur les sifflets du public austra­lien envers Novak Djokovic, contraint à l’abandon contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Je ne dis pas qu’il faut être d’ac­cord avec tout ce qu’il a fait, mais il est très amical avec tout le monde dans le vestiaire. Il est très cour­tois avec tous ses coéqui­piers et ils le respectent vrai­ment. Nous ne sommes peut‐être pas d’ac­cord avec certaines choses, c’est très bien, mais nous devons appré­cier l’ex­cel­lence. Nous devons appré­cier l’his­toire. Nous ne pouvons pas être mesquins lorsque quel­qu’un est blessé. Pensez‐vous que Novak voulait quitter le court à ce moment‐là ? Bien sûr que non. Il voulait gagner à nouveau et dire ‘f… you’ à tous ceux qui avaient douté de lui. »