En confé­rence de presse, Jannik Sinner n’a pas changé d’at­ti­tude. Il est dans la vie comme sur le court, tran­quille, clair et précis, presque sur la réserve. Pour lui, ce titre est une forme d’abou­tis­se­ment certes mais il sait aussi que c’est le point de départ d’une autre aven­ture en tant que champion.

« Je suis extrê­me­ment heureux d’être dans cette posi­tion aujourd’hui, ce que j’ai accompli. J’ai une grande équipe derrière moi qui sait ce que je dois faire. Darren Cahill a beau­coup d’ex­pé­rience. Il est passé par là un certain nombre de fois. Simone Vagnozzi , nous avons déjà parlé après le match du fait que nous pouvions encore nous améliorer. Donc, vous savez, cela fait partie du processus. Évidemment, avoir ce trophée, c’est un senti­ment incroyable, mais je sais que je dois travailler encore plus dur, parce que les adver­saires trou­ve­ront le moyen de me battre et je dois être prêt »

Voyons ce qui nous attend à l’avenir.