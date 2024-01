On a beau le répéter mais il est encore essen­tiel de le rappeler, le souli­gner et le marteler, la réus­site au plus haut‐niveau est essen­tiel­le­ment liée à la qualité, quan­tité du travail à l’en­trai­ne­ment et à l’am­bi­tion que l’on porte à sa carrière. Jannik Sinner en est un exemple parfait et il est évident qu’il est très diffi­cile de se rendre compte de tout cela.

Ce sport demande une quan­tité de travail que très très peu de gens sur terre sont capables de comprendre et supporter… bravo à lui c’est merveilleux et quel match ! — Laurent Rochette (@LaurentRochette) January 29, 2024

Si le talent est impor­tant et Jannik en possède avec notam­ment cette qualité de frappe, il ne suffit pas dans l’ère moderne pour devenir un joueur qui inscrira son nom au palmarès des tour­nois du Grand Chelem.…Cela se confirme chaque saison, tournoi après tournoi

* Laurent Rochette a atteint son meilleur clas­se­ment en 2012, il a été 202ème !