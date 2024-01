Lors d’une longue confé­rence de presse, Daniil Medvedev s’est exprimé sur sa défaite mais aussi sur la carrière d’un joueur et sur le tennis qu’il aime par dessus tout.

« Le tennis est un sport magni­fique parce qu’on ne peut pas se projeter dans l’avenir. On ne peut pas savoir. Encore une fois, si Jannik reste en bonne santé et qu’il joue comme il l’a fait dans ce tournoi, il sera un jour numéro 1. Dans deux mois, dans un an, dans deux ans, un moment. Mais vous savez, de nombreux joueurs ont connu des moments diffé­rents au cours de leurs saisons et de leurs carrières, alors voyons comment Jannik va gérer tout ce qui va se passer. Je me suis moi‐même mis dans une bonne posi­tion. Je pense que je serais le numéro 2 dans la course. J’essaierai de faire de mon mieux pour être quelque part à proximité »