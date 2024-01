Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie après une victoire tran­quille face à Van De Zandschulp ce dimanche, Jannik Sinner a accordé une inter­view inté­res­sante au quoti­dien Trentino Alto Adige quelques jours avant le début du tournoi.

Une entrevue dans laquelle il évoque notam­ment sa vision à propos de sa nouvelle popu­la­rité. Et si le jeune italien cite volon­tiers Roger Federer et Rafael Nadal comme des exemples de modestie, il a en revanche oublié de mentionner un certain Novak Djokovic.

« Être une idole pour tant de jeunes est une grande respon­sa­bi­lité, je le ressens et le vis comme tel. C’est pour­quoi j’es­saierai toujours de trans­mettre les valeurs que mes parents m’ont ensei­gnées. Je pense que je suis un garçon simple et tran­quille. Je l’ai toujours été. Ensuite, dans le tennis, nous avons eu par le passé des exemples de grande humi­lité comme Federer et Nadal, des cham­pions géants. Ils n’ont jamais changé malgré leur succès et c’est ainsi que j’ai­me­rais être. »

Un oubli inten­tionnel ? À vous de juger…