Quelques jours après le 17e titre en Grand Chelem de son fils obtenu à l’Open d’Australie, Srdjan Djokovic, le père de Novak, a accordé un entretien au média russe Telegraf où il s’insurge de l’attitude du public australien. Attention, ça déménage : « Ce qu’il s’est passé en finale de l’Open d’Australie est incroyable. Le septuple vainqueur du tournoi joue une finale sur le central contre un Autrichien et le public encourage l’Autrichien. Imaginez ce manque de respect. J’ai toujours pensé que le tennis était un sport de riches et un joueur qui vient de la Serbie pauvre soit le meilleur joueur au monde depuis plus de dix ans dérange énormément. Il ne fait aucun doute que mon fils est le meilleur joueur de tous les temps. Les statistiques le disent et les gens savent que j’ai raison (…) Ce qu’il s’est passé à Melbourne est déjà arrivé dans d’autres endroits du monde, mais Novak ne s’en est jamais plaint. Il y a quelques semaines à Sydney (pour l’ATP Cup), il est vrai qu’il avait remarqué plus de soutien du public face à l’Espagne de Nadal qui s’est d’ailleurs plaint du public serbe. Novak n’a absolument rien fait pour être détesté de cette façon.«

Ce n’est pas la première fois que Srdjan Djokovic s’offusque de l’attitude d’un public. Après le titre obtenu à Wimbledon face à Roger Federer en juillet dernier, il avait parlé « d’hostilité dans les acclamations des fans anglais envers Novak ».