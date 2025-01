Bien sûr quand on se réveille et que l’on voit le score de son succès face à Navarro (6−1, 6–2), on se dit qu’une fois de plus Iga Swiatek a déroulé et imposé son jeu, ce qui n’est pas faux.

Malheureusement un fait de jeu vient ternir cette idée. A 2 partout dans la seconde manche, sur une amortie, alors que le jeu est très disputé, la Polonaise s’ar­rache mais arrive clai­re­ment en retard.

Full replay of the double bounce 😶



Feel sorry for Emma Navarro here… pic.twitter.com/7V9bAAkBh0 — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 22, 2025

Malgré tout elle joue logi­que­ment le point et le gagne alors que tout le monde sauf elle et l’ar­bitre de chaise oublient qu’en fait la balle a doublé.

Comme Draper face à Félix il y a peu, Iga oublie donc d’être classe et devient « amnésique ».

Il aurait été gran­diose de sa part de lâcher ce point.