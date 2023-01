Le vain­queur de l’Open d’Australie deviendra numéro 1 mondial. L’enjeu est double pour Stefanos Tsitsipas qui peut s’emparer du trône en plus de remporter son premier titre du Grand Chelem en cas de victoire en finale dimanche contre Novak Djokovic. Le Grec s’est exprimé sur cette possi­bi­lité en confé­rence de presse.

« Je me souviens regarder la télé­vi­sion et me dire que je voulais y arriver (gagner un Grand Chelem et devenir numéro 1 mondial), je voulais ressentir cette sensa­tion. Mais j’ai toujours cru en moi, avec beau­coup de convic­tion. Premièrement ça dépend de votre égo, est‐ce que vous l’avez en vous ou non ? Enfant, j’ai toujours été très confiant. Merci Dieu, j’étais fort dans mon pays. A partir de cela, je savais que je pour­rais sortir de mon pays et jouer des match ailleurs dans les ligues euro­péennes, et j’y ai prouvé encore et encore que j’étais fort. J’ai été numéro 1 mondial chez les juniors et désor­mais je veux le devenir chez les profes­sion­nels. Je sais que c’est compliqué d’en arriver la, il y a des étapes à passer avant d’avoir la chance de lutter pour décro­cher ces choses là. »