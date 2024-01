Moquée sur les réseaux sociaux après sa terrible défaite contre Aryna Sabalenka au troi­sième tour de l’Open d’Australie (6−0, 6–0 en moins d’une heure de jeu), Lesia Tsurenko a fait passer un message poignant à ses détracteurs.

« J’ai remarqué que ma défaite a rendu beau­coup de gens heureux. Mon nouveau post est donc pour vous. N’hésitez pas à m’ex­primer ce que vous voulez. J’espère que cela vous rendra heureux un peu plus long­temps. mais vous savez, à la veille de la nouvelle année, mon ami est revenu de capti­vité en Russie après un an et demi. il a perdu 55 kilo­grammes de poids et souffre d’une infec­tion aux jambes, mais l’es­sen­tiel est qu’il soit en vie. C’est le vrai bonheur. J’espère donc que vous aurez vous aussi de vraies raisons de vous sentir heureux dans votre vie, et pas à cause de la perte d’un joueur de tennis que vous n’avez jamais rencontré », a écrit la 33e joueuse mondiale.