Interrogé dans le quotidien Le Matin sur la montée des « jeunes », Stan Wawrinka pense encore que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont se partager le gâteau cette année : « Ils se rapprochent, c’est vrai. Il y a en effet plus de joueurs qui gagnent des tournois hors Grand Chelem. Mais je mise encore sur Rafa, Novak et Roger par rapport à ce que je vois depuis des mois et le niveau intrinsèque de ces trois-là. Après, peut-être que je me plante complètement et que quelqu’un d’autre va gagner ici. Mais à mon avis, ils vont encore se partager les quatre tournois du Grand Chelem. »