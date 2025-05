« Mettez‐vous d’accord si vous voulez du spec­tacle ou pas parce que là, je n’étais pas trop sûr. Parfois, j’avais l’impression que je vous satis­fai­sais, et après, vous étiez déçus… », a déclaré Corentin Moutet en s’adres­sant au public lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre son compa­triote Clément Tabur au premier tour de Roland‐Garros.

Opposé à Novak Djokovic au deuxième tour, le Français a clarifié ses propos en confé­rence de presse.

« En vrai, ce n’était pas un reproche que je faisais au public, du tout. C’était juste que c’est vrai que certains coups, quand je les réussis, ils sont applaudis. Et quand je les rate, ça va être sifflé parfois. C’est juste que c’est dur à comprendre, quand on est sur le terrain. Quand je fais un service à la cuillère, ce n’est aucu­ne­ment un manque de respect, évidem­ment… Clement, c’est quel­qu’un que j’ap­précie énor­mé­ment, j’ai énor­mé­ment de respect pour lui. De temps en temps, sa posi­tion très près d’ha­bi­tude, était parfois un peu plus éloi­gnée. Et avec le vent, je trou­vais que c’était un coup à jouer. Et d’ailleurs, j’ai gagné quelques points avec. Je ne sais pas… C’est plus une incom­pré­hen­sion qu’un reproche. Le public nous encou­ra­geait, il l’ont porté aussi, il est fran­çais. Je ne m’at­ten­dais pas à ce que tout le public soit pour moi, ça n’au­rait pas été juste, surtout qu’il a gagné déjà 3 matchs ici. Non, pas de reproches. Pas de reproches ! »