Le scandale qui n’en n’est pas un risque de faire pschitt si l’on croit les propos du Docteur Montalvan, interrogé par nos confères de l’Equipe. Le docteur de la fédération est assez clair sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les tests : « Dzumr avait été testé deux fois. Même s’il est négatif le lendemain, il a été testé positif ». Plus loin, il explique comment tout cela est possible : « Quelqu’un qui a développé la maladie a développé une immunité qui très vraisemblablement va lui occasionner le fait d’être plusieurs fois positif au PCR. Parfois oui, parfois non. C’est comme ça. Notre protocole, décidé en relation avec l’ARS et le ministère, et avec notre comité scientifique, a édicté qu’il n’est pas prouvé que quelqu’un qui a des anticorps ne peut pas transmettre le virus et l’avoir à nouveau. Pour nous, il n’y a que le PCR qui est important. On l’a écrit, les joueurs l’ont lu et signé. Si un entraîneur dort dans la même chambre que son joueur, il sait que s’il est testé positif, le joueur sera cas contact. Et c’est pour ça qu’on a écrit dans le protocole qu’on déconseillait de partager une chambre »

Voila qui devrait mettre un terme à cette polémique bien monte en épingle par le joueur bosnien.