S’il est devenu numéro 1 mondial pour la première fois ce lundi, Jannik Sinner s’est égale­ment incliné en demi‐finales de Roland‐Garros vendredi dernier contre Carlos Alcaraz, qu’il a ensuite vu soulever la Coupe des Mousquetaires dimanche.

Lors d’une inter­view accordée à Fanpage.it, l’an­cien 12e mondial, Paolo Bertolucci, a donné son avis sur la défaite de son jeune compatriote.

« Alcaraz, par exemple, est plus struc­turé physi­que­ment, alors que Jannik n’est pas encore au top. Il doit aussi apprendre à gérer certaines situa­tions dans le match. Par exemple, en demi‐finales, j’ai crié devant la télé quand je l’ai vu courir après des lobs, à deux ou trois reprises, sur lesquels on voyait bien qu’il n’y avait aucune chance de la récu­pérer : ce sont des choses qui vous tuent pour les derniers sets. Le point est perdu, il lâche, et en plus il perd le suivant parce qu’a­lors il ne récu­père pas. Je comprends la géné­ro­sité, mais elle ne doit pas conduire à des excès négatifs ».