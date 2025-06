Carlos Alcaraz est vrai­ment trop bon.

Presque gêné d’avoir offert un spec­tacle trop court au public du Phillipe‐Chatrier ce mardi soir suite à sa véri­table démons­tra­tion face à Tommy Paul en quarts de finale de Roland‐Garros, l’Espagnol s’est carré­ment excusé lors de l’in­ter­view d’après match sur le Central.

😅 Carlos Alcaraz S’EXCUSE d’avoir gagné trop vite !



🗣️ « Je sais que vous vouliez voir plus de tennis ce soir mais je devais faire mon boulot. » #RolandGarros pic.twitter.com/4Hmr40BF7M — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2025

« Je sais que vous vouliez voir plus de tennis ce (mardi) soir. Désolé pour cela mais je devais faire mon travail (sourire). Mais c’était une nouvelle fois génial d’être ici. L’énergie était incroyable et encore merci pour votre soutien, pour moi et le tennis en général. »