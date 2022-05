Face au japo­nais Nishioka, le Serbe n’a pas forcé son talent. Le numéro 1 mondial s’im­pose en trois sets (6–1, 6–3, 6–0) lors de cette premier night session de l’édi­tion 2022. Au prochain tour, il sera opposé au vain­queur du match Molcan‐Coria qui n’a pas pu débuté à cause de la pluie. Pour le reste, le Serbe a confirmé qu’il était bien de retour.

Il a livré une copie aussi propre que Rafael Nadal un peu plus tôt face à Thompson.

On atten­dait beau­coup des premiers tours des trois favoris du haut tableau et on a été bien servis.

Alcaraz, Nadal, Djokovic ont fait une entrée tran­quille. Cela présage une montée en puis­sance assez folle durant cette quin­zaine où pour l’ins­tant le soleil a tendance à jouer à cache cache.