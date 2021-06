Novak Djokovic a fini par s’en sortir contre Lorenzo Musetti (6–7[7], 6–7[2], 6–1, 6–0, 4–0). Un succès qui s’est dessiné en deux temps. Certes le jeune Italien a craqué physi­que­ment mais Nole a sérieu­se­ment haussé son niveau de jeu une fois mené deux sets zéro. En confé­rence de presse, le Serbe a expliqué que la perte des deux premières manches lui a permis de se relâ­cher. Il en conclut même qu’il s’agissait d’une bonne chose.

« En fait, je me suis senti plus nerveux à l’en­tame du match, que quand j’étais mené 2–0. J’ai même apprécié le fait de perdre les deux premiers sets. Je ne sais pas, parce que je joue sous une certaine tension. Et je n’ar­ri­vais pas à dérouler mon jeu. Il y avait trop de fautes directes. Je ne me sentais pas bien. Je ne jouais pas bien au début. Mais lui, et chapeau bas, il a très bien joué au début. Après, quand j’ai perdu le deuxième set, je suis sorti pour me changer. Je suis revenu sur le court, et je me suis senti diffé­rent. J’étais un tout autre joueur. Je me sentais mieux, dans mes frappes. J’avais plus confiance en moi. J’ai réduit le nombre d’er­reurs. J’ai commencé à jouer comme je devais jouer. Et, vers la fin du troi­sième, début du quatrième, je me suis rendu compte qu’il commen­çait à avoir des diffi­cultés physiques, ce qui m’a motivé davan­tage à exercer plus de pres­sion sur lui, pour boucler le match en ma faveur. »