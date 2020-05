Après un long silence lorsque la crise liée au Covid-19 était la plus forte, Guy Forget est maintenant plus présent médiatiquement. Il était hier l’invité du programme d’Eurosport en compagnie de Justine Henin et Mats Wilander.

Le directeur de Roland Garros s’est dit optimiste au sujet de la suite de la saison : « Il est encore tôt et difficile à prévoir, car nous sommes à quelques mois de savoir ce qui va finalement se passer avec la saison et quand les tournois vont commencer. Je suis convaincu que certains tournois se joueront, même avant Roland Garros, ce qui serait bon pour le tennis. Je pense que lorsque cela se produira, les joueurs les plus expérimentés continueront à être sur le devant de la scène. »

Une affirmation qui va ravir les fans et qui traduit bien le sentiment général. Après une période très anxiogène où beaucoup d’acteurs et joueurs ont parlé d’une saison blanche, il semble bien que cette théorie ne soit maintenant plus d’actualité.