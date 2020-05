Assez discret depuis le début de la crise, Guy Forget (directeur de Roland-Garros) était l’invité d’Europe 1 ce samedi où il a fait le point sur le situation du Grand Chelem parisien qui a été décalé au 20 septembre au 4 octobre. Le patron de Roland-Garros a confirmé que le tournoi aura lieu à l’automne : « L’annonce officielle n’a pas encore été faite. Ce sera sans doute entre fin septembre et début octobre. On travaille de manière très proche avec l’ATP, la WTA et la fédération internationale pour faire une annonce globale de ce que sera le circuit d’ici la fin de l’année (…) Il y a plusieurs hypothèses dont celle annoncée du 20 septembre avec les qualifications et le tournoi les deux semaines suivantes. C’est un peu prématuré de l’annoncer maintenant, mais ça se fera entre le 20 et le 27 septembre. »

Enfin, Guy Forget a abordé la question du public et la possibilité d’avoir un Roland-Garros à huis clos. « Aujourd’hui, en tant que fédération, nous sommes obligés d’évoquer et d’évaluer toutes les options possibles, a commenté l’ancien joueur tricolore. Les signaux du gouvernement vont dans le bon sens avec une réouverture des commerces. On peut penser que ce sera aussi le cas pour les restaurants et les bars dans les semaines à venir. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans un ou deux mois. Nous souhaitons accueillir le plus de monde possible à Roland-Garros, parce que ce sont des passionnés et les fans veulent voir les meilleurs joueurs du monde. On aura plusieurs options possibles et on s’adaptera à ce que le gouvernement nous suggérera en terme d’organisation. »