Après un premier tour parfai­te­ment maitrisé face à l’Allemande Laura Siegemund, Caroline Garcia affron­tait une autre spécia­liste de la surface ce mercredi en 32èmes de finale de Roland Garros, la Hongroise Polona Hercog (73e).

Et après une première manche très disputée et perdue sur le fil 5–7, la Lyonnaise a commencé à perdre le fil du match et à balancer des balles de chaque côté du court Suzanne‐Lenglen (35 fautes directes). Toujours sans « plan b » malgré le départ de son père comme entraî­neur et l’ar­rivée de Gabriel Urpi dans son staff, la Française subit une nouvelle désillu­sion dans une année 2021 pour le moment bien morose : 5–7, 4–6 après 1h35 de jeu. Et ce n’est pas les quatre balles de match sauvées en fin de rencontre qui la soulagera.

Caro va main­te­nant pouvoir se concen­trer sur le gazon et sur une saison qui débu­tera dès la semaine prochaine.