Caroline Garcia a du batailler pour s’en sortir lors de soin entrée en lice à Roland-)Garros ce lundi mais l’es­sen­tiel est acquis : une quali­fi­ca­tion pour le second tour. Lors de son passage en confé­rence de presse, elle a été inter­rogée sur l’éternel souci du court central et de ses loges vides.

« Je ne sais pas, je n’ai pas fait l’ana­lyse de savoir combien de personnes étaient sur le court. En tout cas, le public a plutôt bien réagi dans les moments impor­tants et à certains moments où j’ai demandé le soutien du public. Je n’ai pas de réac­tion parti­cu­lière. C’est vrai qu’on sait qu’en début de tournoi, mais c’est un peu vrai dans tous les Grands Chelems, sur les petits courts, il y a plus de monde, plus d’am­biance, des gens ont les tickets annexes et n’ont qu’une envie, c’est d’aller sur le 14 et de soutenir les Français. C’est un peu diffé­rent. c’est un public un peu diffé­rent aussi. J’ai eu un très grand soutien. J’en suis reconnaissante. »