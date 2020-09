La pépite américaine a réalisé une grande performance pour son premier match dans le tableau principal de Roland-Garros. Cori Gauff a sorti en deux sets la tête de série numéro 9, demi-finaliste l’an dernier, Johanna Konta. A elle aussi, on ne lui parle pas d’âge…

« Quand je suis sur le court je ne me dis pas que j’ai 16 ans. Je ne prends rien pour acquis et je ne pense pas que je peux être frustrée en perdant, car ce qui me rend heureuse c’est être sur le court en train de jouer. Je sors sur le court pour gagner et profiter d’un rêve devenu réalité, car c’est ce que je ressens à chaque fois que je joue dans un tournoi comme celui-ci. C’est ma première apparition à Roland Garros et je veux en profiter », s’est réjouie Cori en conférence de presse.