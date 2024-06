Excellente sur dur et ultra‐dominante sur terre battue, Iga Swiatek n’a pas encore apposé sa marque sur le gazon.

Si Johanna Konta estime qu’il s’agit d’une ques­tion de temps avant qu’elle n’ins­crive son nom au palmarès de Wimbledon, Greg Rusedski ne pense pas que c’est pour cette année.

Dans le podcast de Tennis Channel, « Inside‐In », l’an­cien numéro quatre mondial estime que des joueuses comme Elena Rybakina et Coco Gauff ont davan­tage de chances de remporter le titre.

« Pour Coco, soyons honnêtes, sur le gazon contre Iga, elle se lèche les babines. Elle se dit : ‘C’est le moment ou jamais pour moi de commencer cette riva­lité’. Et je pense que Brad Gilbert a fait un excellent travail avec elle, et je pense qu’ils se disent proba­ble­ment, ‘Ok, n’avons pas joué à notre meilleur niveau en demi‐finales de Roland‐Garros. Mais main­te­nant, nous avons Wimbledon qui arrive, c’est notre chance après avoir gagné l’US Open l’année dernière’. J’espère que Coco sera à la hauteur à Wimbledon et qu’elle aura une vraie chance de gagner. Il y a d’autres noms, comme Rybakina et d’autres joueuses sur gazon. Wimbledon est donc très ouvert. Quand on parle de Wimbledon, Swiatek ne fait pas partie des favo­rites pour le titre. »