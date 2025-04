Deux jours après avoir renversé le Chinois Bu pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Lorenzo Musetti a réci­divé ce mercredi en venant à bout du Tchèque Jiri Lehecka après avoir perdu le premier set : 1–6, 7–5, 6–2.

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Italien est revenu sur sa manière de revenir dans la rencontre.

« Je n’ai pas encore parlé à mon équipe, mais je pense que c’était un mélange de facteurs. Vouloir prouver autant de choses me bloque parfois. J’ai très bien commencé le premier jeu, mais un point a suffi : ce break pris au deuxième jeu du premier set sur mon service qui m’a complè­te­ment anéanti. Et je ne peux plus me permettre ce genre de choses. Savoir se battre tout en souf­frant est un atout que je dois abso­lu­ment ajouter à mon bagage. J’ai toujours été le beau gosse talen­tueux qui doit jouer « cham­pagne » et qui ne se salit pas les mains. Alors qu’au­jourd’hui, je me suis aussi sali les mains et les pieds.« ‘