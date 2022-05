La ques­tion des réseaux sociaux et des fameuses insultes liées aux parieurs est un phéno­mène diffi­cile à maîtriser. Le Belge en a encore fait l’ex­pé­rience dernièrement.

« Encore à Rome, on m’in­sulte carré­ment dans les tribunes ! C’est clair, il ne faut pas lire ces insultes, j’en ai à la pelle sur les réseaux sociaux, dans le public, encore à Rome, on m’in­sulte carré­ment dans les tribunes ! C’est compliqué. Mais on essaie de passer au‐dessus de ça, de rester concentré dans les matchs, et surtout de ne pas lire. Je sais qu’ils sont là, et donc, je ne lis pas du tout. On essaie de bannir ça, comme on peut faire sur les réseaux sociaux avec certains langages, certains mots. Les messages sont enlevés. Mais je sais que j’en ai encore des centaines et des centaines qui arrivent. C’est le problème main­te­nant avec les paris, les réseaux sociaux. C’est compliqué. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros