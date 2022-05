La passe d’armes entre Bernard Tomic et Nick Kyrgios.

Le plus âgé des deux, Bernard, désor­mais 418e mondial, a fait une propo­si­tion complè­te­ment folle à Nick, dans des propos accordés au média local Gold Coast Bulletin.

« Je vais mettre un million et tu mets un million, voyons qui est le meilleur joueur. Laissons le public voir qui est le meilleur une fois pour toutes. Je t’ai déjà battu faci­le­ment et je le referai. En plus, nous joue­rons sur du gazon pour que tu n’aies pas d’ex­cuses. N’importe où, n’im­porte quand. »

La réponse de Kyrgios ne s’est pas faite attendre mais éton­nam­ment, il n’est pas emballé par l’idée. « Je joue toujours sur le circuit, mon frère, j’ai d’autres chats à fouetter », a lâché le 76e mondial qui attend que son rival revienne au plus haut niveau pour l’af­fronter sur le circuit.