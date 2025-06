Ancien numéro 4 mondial, Greg Rusedski n’a pas pu s’empêcher de revenir dans le podcast Inside In sur la très longue finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Une durée de jeu qui ne profite pour l’ins­tant pas du tout à l’Italien, n’ayant toujours pas remporté un match en Grand Chelem de plus de 3h42.

Si le Canadien affirme que cette défaite va encore lui faire mal un moment, il ne doute pas un seul instant de sa capa­cité à se relever à Wimbledon, et d’amé­liorer cette statis­tique plutôt mauvaise.

« Il n’a encore gagné aucun match de plus de trois heures et quarante‐deux minutes, et c’est bien là le problème. Il faut qu’il commence à gagner des matches de cinq sets de plus de quatre heures. Cela va lui faire mal. Je l’ai observé lors de son discours de remer­cie­ment et il n’avait pas l’air fatigué. Cela va lui faire mal pendant une semaine, puis il va se retrouver sur les courts en gazon et dire qu’il veut gagner Wimbledon maintenant. »