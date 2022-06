A quelques heures du début de la demi‐finale de Roland‐Garros entre Rafael Nadal et Alexander Zverev, les consul­tants conti­nuent d’ima­giner les diffé­rents scéna­rios. Dans l’im­mense majo­rité, l’Espagnol sort vain­queur du match. Mais comme le souligne Tim Henman, consul­tant Eurosport, le le numéro 3 mondial a une chance de s’en sortir et créer l’ex­ploit. Car oui, battre Rafa porte d’Auteuil constitue de toute façon un exploit.

« C’est la tâche la plus diffi­cile du tennis de battre Rafa à Roland‐Garros en cinq sets, mais je pense qu’avec son jeu, s’il peut servir à un pour­cen­tage élevé et grâce à sa taille, il est capable de prendre le dessus. Mais soyons honnêtes, il doit jouer le match de sa vie. Ce n’est pas comme si Rafa cher­chait de la confiance non plus avec les victoires qu’il a rempor­tées tout au long de sa carrière ici, mais aussi la façon dont il est revenu contre Auger‐Aliassime, et il a joué plus de quatre heures contre Djokovic. C’est juste un match génial, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que Rafa sera le favori. »