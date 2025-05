Malmené par Quentin Halys au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi, Holger Rune a trouvé les ressources pour fina­le­ment s’im­poser en cinq manches après une sacrée bataille de 3h20 de jeu.

Mais un évène­ment est venu perturber la concen­tra­tion du Danois lors de la troi­sième manche lors­qu’un spec­ta­teur a commencé à dépasser les bornes. Il s’est expliqué à propos de cet inci­dent en confé­rence de presse d’après match.

« J’ai simple­ment posé ma serviette dans la boîte et le gars a commencé à me crier dessus et à devenir agressif avec moi. Il tendait son bras et j’ai trouvé ça très étrange parce que je n’avais rien fait contre lui et qu’il n’avait pas à inter­agir avec le joueur sur le terrain. C’était un peu gênant, alors j’ai dit au super­vi­seur que je préfé­re­rais qu’il ne soit pas là parce que c’était un peu incon­for­table et ils ont dit qu’ils allaient véri­fier la vidéo. Je suppose qu’ils ont vérifié et je ne l’ai pas revu ensuite. C’était bien parce que ce n’est pas un senti­ment agréable quand la foule devient agres­sive avec vous alors que je n’ai prati­que­ment rien fait. J’ai le droit d’en­voyer ma serviette dans ma boîte à serviettes. Je n’avais rien fait contre lui. »