En confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets contre Holger Rune au troi­sième tour de Roland‐Garros, Quentin Halys a été inter­rogé sur le petit inci­dent durant le match, lorsque son adver­saire a demandé à ce qu’un spec­ta­teur soit expulsé des tribunes. Et le Français a pointé plusieurs problèmes.

Question : « Ça ne te concerne pas, mais on a vu Rune qui a réussi à faire expulser quel­qu’un. Je voulais avoir ton avis. Lui dit qu’il ne peut pas y avoir une inter­ac­tion entre un spec­ta­teur et joueur, ce qu’on peut comprendre. Le spec­ta­teur lui aurait parlé direc­te­ment. Qu’est‐ce que tu penses de cela ? Est‐ce que cela t’embêterait ? Quel est ton avis ? »

Quentin Halys : « Tout dépend de l’al­ter­ca­tion. Je n’ai pas vu la scène, j’étais trop loin pour juger. Mais je pense qu’il faut quand même respecter les joueurs. On n’est pas des animaux. On fait notre maximum. Parfois, il y a des hauts et des bas. J’ai la sensa­tion que les paris spor­tifs ne font pas du bien en ce moment. On voit beau­coup de gens dans le public exprimer leurs émotions quand ils perdent leur pari. Malheureusement, nous, on n’est pas respon­sables de tout ça. On fait le maximum pour juste­ment essayer de gagner. Je pense que le public aussi peut faire un peu mieux. Ce sera pour le mieux du sport si la distance arrive à rester correcte et que chacun respecte ce que l’autre fait. Je pense qu’il y a certains spec­ta­teurs qui, malheu­reu­se­ment, s’emportent de plus en plus. Les joueurs ont le droit d’avoir de mauvaises jour­nées, des passages à vide. On reste des humains. »