Petite sensation à Roland-Garros. Ugo Humbert, en forme ces dernières semaines, est sorti par le lucky-loser Marc Polmans en quatre sets : 2-6, 2-6, 6-3, 3-6.

A Rome et à Hambourg, le Français avait battu notamment Fabio Fognini, Kevin Anderson et Daniil Medvedev. On ne s’attendait pas à ce qu’il sorte dès le 1er tour Porte d’Auteuil face au 122ème mondial, repêché des qualifications suite à un forfait…

Ugo a été très irrégulier et même totalement absent dans les deux premiers sets…Il va sûrement nourrir beaucoup de regrets, tant il était favori dans ce match.