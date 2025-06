De passage ce vendredi en confé­rence de presse à Roland‐Garros pour revenir notam­ment sur le fabu­leux parcours de Loïs Boisson, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, ne s’est pas montrée très surpris par le niveau de la joueuse de 22 ans.

« Je pensais déjà l’année dernière que Loïs était capable de faire quelque chose de très positif – l’année dernière, quand on a décidé de lui donner l’invitation. Elle était vrai­ment prête de joueur son premier Roland‐Garros ; et malheu­reu­se­ment, elle s’est blessée. Elle a pris le temps de récu­pérer. Elle est arrivée cette année, elle a fait, je pense, ce qu’elle devait ou pouvait faire l’année dernière. Pour moi, ce n’est pas une surprise incroyable. Je connais le niveau de Loïs. Quand elle a joué des tour­nois 60K, 75K, et qu’elle les a gagnés, cela voulait dire qu’elle avait le niveau pour battre des joueuses fortes. »