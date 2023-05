Le fonda­teur de l’Elite Tennis Center a bien voulu décrypter le jeu d’Alcaraz dans notre dernier numéro de We Love Tennis.

« JR » comme on le nomme dans le milieu est très heureux de voir « débar­quer » un joueur comme Alcaraz car il bous­cule tout sur son passage et cela permet de ne pas s’ennuyer.



« C’est un tennis que je nomme­rais « hybride ». Depuis deux‐trois ans, il faut recon­naître que l’on s’ennuie un peu avec des cham­pions qui restent trop souvent au fond sans provo­quer, sans atta­quer. Heureusement d’ailleurs que l’on avait Roger Federer. Le tennis de Carlos est donc hybride, car il peut proposer des rallyes, mais il sait aussi puncher et écourter les échanges. Il est fort dans ces deux compar­ti­ments du jeu et c’est très rare dans le tennis moderne. Pour moi, c’est le tennis du futur. [Jannik] Sinner et [Holger] Rune ont aussi ce tempé­ra­ment et cette capa­cité à rentrer dans une filière courte s’il le faut. Ils mettent toujours une vraie pres­sion et cherchent le coup dur sans tempo­riser pour rien »